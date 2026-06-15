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Против матери экс-замглавы МУГИСО Самбурского возбудили уголовное дело
Александр Самбурский. Фото: ЕАН
Как стало известно Вечерним ведомостям, дело против Натальи Самбурской — матери бывшего замминистра по управлению госимуществом Свердловской области и министра природных ресурсов и имущества Оренбургской области Александра Самбурского возбуждено по части 4 статьи 159.2 (мошенничество при получении выплат, совершённое в особо крупном размере). Следствие считает, что ущерб от действий Самбурской превысил миллион рублей, потерпевшей стороной признан Соцфонд России.
Вменяемое матери экс-чиновника преступление относится к периоду её работы в екатеринбургском ООО «Адонис» — она была учредителем и руководителем организации, созданной в 2009 и ликвидированной в 2025 году.
Уголовное дело против Натальи Самбурской было возбуждено после проверки деятельности её сына, Александра Самбурского, занимавшего высокие должности в правительствах Свердловской и Оренбургской областей. «Адонис» фигурировал в его уголовном деле — именно эта компания взяла кредит на Lexus LX570, которым пользовались Самбурские. А лизингодателем выступала АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» (ОГЛК), учреждённая Минприроды Оренбургской области, то есть ведомством, которое возглавлял Самбурский (директором компании был тоже человек из власти — депутат заксобрания Оренбургской области от «Единой России» Андрей Стрепков). «Адонис» не платил по договору, в итоге лизинговые платежи за Lexus погашались за счёт ОГЛК — то есть фактически за счёт государственных средств подконтрольной Самбурскому компании.
Напомним, самого Александра Самбурского в прошлом месяце приговорили к девяти годам колонии. Наталье Самбурской по вменённой статье грозит до 10 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
Вменяемое матери экс-чиновника преступление относится к периоду её работы в екатеринбургском ООО «Адонис» — она была учредителем и руководителем организации, созданной в 2009 и ликвидированной в 2025 году.
Уголовное дело против Натальи Самбурской было возбуждено после проверки деятельности её сына, Александра Самбурского, занимавшего высокие должности в правительствах Свердловской и Оренбургской областей. «Адонис» фигурировал в его уголовном деле — именно эта компания взяла кредит на Lexus LX570, которым пользовались Самбурские. А лизингодателем выступала АО «Оренбургская губернская лизинговая компания» (ОГЛК), учреждённая Минприроды Оренбургской области, то есть ведомством, которое возглавлял Самбурский (директором компании был тоже человек из власти — депутат заксобрания Оренбургской области от «Единой России» Андрей Стрепков). «Адонис» не платил по договору, в итоге лизинговые платежи за Lexus погашались за счёт ОГЛК — то есть фактически за счёт государственных средств подконтрольной Самбурскому компании.
Напомним, самого Александра Самбурского в прошлом месяце приговорили к девяти годам колонии. Наталье Самбурской по вменённой статье грозит до 10 лет. Мероприятие для возрастной категории 18+
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