Екатеринбургские таможенники обнаружили незадекларированные брелки при перевозке партии игрушек





– рассказали в ведомстве. «Им оказались более 4 тысяч брелков с изображениями персонажей мультфильмов, аниме и видеоигр. Владелец груза пояснил, что брелоки предназначались для другой поставки и он не знал об их включении в текущую отправку китайскими партнёрами»,





– отметили в уральской таможне. «Санкция за недекларирование предусматривает штраф в размере от половины до двукратной стоимости товара с возможным его изъятием, а статья о незаконном использовании интеллектуальной собственности грозит штрафом в двукратном размере стоимости товара и его обязательной конфискацией»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сотрудники Верх-Исетского таможенного поста, когда перемещали партию мягких игрушек для автоматов типа «кран-машина», обнаружили более четырёх тысяч брелков, которые не были задекларированы.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, на Верх-Исетский таможенный пост из Китая поступила партия из 17,5 тысячи мягких игрушек, но в центре электронного декларирования отказали в выпуске товара, направив поручение об изъятии всей партии. При перемещении игрушек на склад временного хранения инспекторы обнаружили около 200 кг товара, не внесённого в декларацию.Так или иначе, товар задекларирован не был, и в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП (недекларирование товаров). Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении дела по статье 14.10 КоАП (незаконное использование чужой интеллектуальной собственности).Мероприятие для возрастной категории 18+