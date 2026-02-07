В Екатеринбурге переназначили мэра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В городской думе Екатеринбурга прошла церемония «выборов» главы города. Ни для кого не стало сюрпризом, что «новым» мэром стал Алексей Орлов, выдвигавшийся на второй срок.Нужно ли напоминать, что горожане больше не выбирают себе мэра? За них это делают «народные избранники» — голосуют за кандидатуры, одобренные губернатором. В этом году кандидата было три, но почти все депутатские голоса «неожиданно» ушли действующему градоначальнику — за Орлова проголосовали 33 депутата из 34 присутствовавших на заседании. И только лидер фракции «Яблоко» Константин Киселёв при голосовании воздержался. Остальные два кандидата — Екатерина Есина и Юлия Лаврикова — не получили ни одного голоса.Сразу после такого единодушного голосования в здании городской администрации состоялась торжественная церемония инаугурации. Алексей Орлов официально вступил в должность градоначальника. Его новый срок мэрства продлится до 9 февраля 2031 года. Мероприятие для возрастной категории 18+