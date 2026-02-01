Возрастное ограничение 18+
Застрявших на льдине собак спасли с помощью военного буксира
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Ловите свежую подборку добрых новостей, которые я для вас насобирала. Так сказать, непосредственно из лап в лапы.
Ни дня без спасённых котиков — пожалуй, с таким девизом живут мои любимые волонтёры “ЗооСпаса” в Екотеринбурге. А на этот раз они рассказали о двух забавных случаях, когда коты, похоже, решили над всеми подшутить. Так, один упитанный черный товарищ засел на дереве на территории детского сада. Расположился там с самого утра. А днём неравнодушные жители стали беспокоиться за него и позвонили спасателям. Но… “Приезжаю и начинаю подъём на дерево. Уже была договоренность, что кота на время приютят в помещении садика. Надо полагать, кот всё это слышал и всё это ему совершенно не нравилось. Потому что незадолго до того, как я приблизился к его ветке, он перебрался на соседнее дерево, спустился по нему и удалился. Всё это кот проделал, не проронив ни звука”, — рассказал спасатель. И я почему-то уверена, что кота напугал не волонтёр с амуницией, а перспектива оказаться в детском саду. Оттуда, сверху, он наверняка насмотрелся, на что способны эти маленькие веселые человечки.
А другой случай произошел на окраине Екотеринбурга, где милая киса решила подшутить над хозяевами и вынудила их разломать пол. Ситуация сначала выглядела крайне таинственной: кошка пропала на два дня, но при этом было “иногда слышно, что она откуда-то глухо мяукает”. Всё происходило в частном деревянном доме. Спасатель приехал на место и принялся обследовать территорию, в том числе подполье. “Хозяевами в нескольких местах были выломаны половицы и туда мы заглядывали эндоскопом. Вдруг слышу — мяукает... В общем, кошка нашлась в диване", — пишет спасатель. Киса забралась в полость складного дивана и просидела в этом коробе двое (!) суток. Изредка напоминая о себе, пока хозяева ломали имущество. Хорошо, что дело не дошло до стен, перекрытий, потолка и всего остального. Кошки, конечно, домашние любимицы, но зарабатывать на ремонт пока не умеют.
Да и вообще, у них лапки! Хотя тут на днях в Москве ещё один товарищ с лапками со всей дури выломал заглушку в вентиляции и улетел в шахту. Тоже на два дня. А началось все так: “коты игрались и бесились, и один из них, рыжий по имени Боря, выбил заглушку в вентиляционном отверстии и сиганул в темноту”, рассказали спасатели “СпасРезерва”. Им, беднягам, пришлось несколько часов провести на ледяной крыше девятиэтажки, чтобы выудить Борю с шестого этажа на белый свет. К счастью, достали. Правда, похожего на трубочиста. Уверена, что хозяева были счастливы и простят этому ломателю и заглушку, и всё на свете. Лишь бы был жив и здоров.
Продолжение судебного детектива о разделе совместно нажитого кота. Напомним, жительница Красноярска в прошлом году обратилась в суд, чтобы вернуть кота Кексика, которого забрал ее бывший возлюбленный. Кота, как писали местные издания, женщина принесла домой, когда с ней жил ее приятель. Но потом пара рассталась, и мужчина забрал Кексика с собой. Договориться по-хорошему они не смогли, дело дошло до суда. И вот сейчас, как пишут коллеги, суд встал на сторону мужчины — Кексик остался с ним! Я прошерстила официальные источники и пока не нашла подтверждения этого судьбоносного решения, ведь очень интересно, какие аргументы были приведены и чем руководствовался судья. Местные СМИ пишут, что запросили подробности у пресс-службы суда, я к ним присоединяюсь. Дело Кексика становится резонансным.
Так, что-то опять у меня одни коты… Вот, про собак. Невероятно вдохновляющую историю спасения рассказали на днях волонтёры Тамбовской области. Жители села объединились, чтобы спасти брошенного алабая. Большую собаку оставили на трассе. Какой-то, с позволения сказать, человек высадил пса на обочине и рядом поставил старое кресло. Видимо, любимое место пса. И уехал. А пёс так и остался ждать у заснеженной дороги. Собаку, голодную и замерзающую, увидела проезжавшая мимо женщина. Она покормила пса, который оказался очень приветливым, и рассказала о нем в местном чате. Потом к собаке приехал мужчина, тоже покормил пёселя, только на этот раз алабай не растерялся и залез в машину на переднее сиденье. Фотографии с ним облетели местные паблики и растрогали всех жителей села. И вскоре собаку решила приютить супружеская пара. Прочитав историю собаки, они приехали на место и стали искать пёселя. “В глубокой темноте, сквозь метель, они звали: «Собака! Собака!». И истощенное животное вышло на их голос, словно почувствовав, что к нему спустились ангелы. Пёс сразу пошёл на контакт, пытаясь запрыгнуть в багажник…”, — рассказывают волонтёры. И теперь, по их словам, у собаки есть дом и хозяева. А ещё имя — его назвали Алый. А я после этой истории ещё больше верю в людей и их большие сердца. Огромные, где есть место для всех алабаев мира.
А на Камчатке на днях помощь спасателей понадобилась двум собакам, которые застряли на льдине и на два дня оказались отрезаны от земли. Спасателей МурЧС вызвали очевидцы. В ведомстве рассказали подробности операции, в которой поучаствовал даже военный буксир! “Пушистики находились в 250 метрах от берега, а на поверхности бухты была шуга. Было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру для того, чтобы добраться к попавшим в беду животным. Подойдя как можно ближе к собакам, спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью веревки поднял лохматых на борт. Там их обогрели, накормили и, по прибытии на берег, отпустили. Помощь ветеринара животным не потребовалась”, — рассказали в министерстве.
В МяуВД на этой неделе тоже помогали животным и их хозяевам. Так, в Приамурье старший лейтенант полиции спас из горящей квартиры 81-летнюю бабушку, ее собаку и кота. Полицейский почувствовал запах дыма и вышел на лестничную площадку. Из замочной скважины шел дым, а на стук никто не открывал. Тогда полицейский вызвал пожарных, а сам перелез в горящую квартиру через смежный балкон! В комнате, полной дыма, горели диван и шкаф, а на полу без сознания лежала бабушка. Спасатель вынес её на балкон, где она пришла в себя, а затем спас животных. К этому времени подоспели соседи с ведрами. К приезду пожарных удалось потушить часть мебели и, как говорят спасатели, не допустить распространения огня. В ведомстве пишут, что бабушка чувствует себя хорошо и от госпитализации отказалась. Собака и кот — тоже.
И напоследок — еженовости. В прошлый раз я рассказала вам об уральском еже, который зачем-то решил проснуться сильно раньше времени. Так вот, спешу сообщить: у него всё хорошо (видимо, выспался). Об этом пишут в центре спасения “Особый питомец”. Но товарища всё равно отправят обратно в спячку, потому что так надо. “Скоро заканчивается карантин, к здоровью нареканий нет, аппетит отличный («талия» уже не определяется). Еще немного и начнем готовить колючего к спячке”, — рассказали волонтеры. А ещё там верят, что январское ежепробуждение обещает ранний приход весны. Это как примета с сурком. Кс-кстати, и День ежа, и День сурка как раз отмечали на этой неделе, 2 февраля.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Ни дня без спасённых котиков — пожалуй, с таким девизом живут мои любимые волонтёры “ЗооСпаса” в Екотеринбурге. А на этот раз они рассказали о двух забавных случаях, когда коты, похоже, решили над всеми подшутить. Так, один упитанный черный товарищ засел на дереве на территории детского сада. Расположился там с самого утра. А днём неравнодушные жители стали беспокоиться за него и позвонили спасателям. Но… “Приезжаю и начинаю подъём на дерево. Уже была договоренность, что кота на время приютят в помещении садика. Надо полагать, кот всё это слышал и всё это ему совершенно не нравилось. Потому что незадолго до того, как я приблизился к его ветке, он перебрался на соседнее дерево, спустился по нему и удалился. Всё это кот проделал, не проронив ни звука”, — рассказал спасатель. И я почему-то уверена, что кота напугал не волонтёр с амуницией, а перспектива оказаться в детском саду. Оттуда, сверху, он наверняка насмотрелся, на что способны эти маленькие веселые человечки.
А другой случай произошел на окраине Екотеринбурга, где милая киса решила подшутить над хозяевами и вынудила их разломать пол. Ситуация сначала выглядела крайне таинственной: кошка пропала на два дня, но при этом было “иногда слышно, что она откуда-то глухо мяукает”. Всё происходило в частном деревянном доме. Спасатель приехал на место и принялся обследовать территорию, в том числе подполье. “Хозяевами в нескольких местах были выломаны половицы и туда мы заглядывали эндоскопом. Вдруг слышу — мяукает... В общем, кошка нашлась в диване", — пишет спасатель. Киса забралась в полость складного дивана и просидела в этом коробе двое (!) суток. Изредка напоминая о себе, пока хозяева ломали имущество. Хорошо, что дело не дошло до стен, перекрытий, потолка и всего остального. Кошки, конечно, домашние любимицы, но зарабатывать на ремонт пока не умеют.
Да и вообще, у них лапки! Хотя тут на днях в Москве ещё один товарищ с лапками со всей дури выломал заглушку в вентиляции и улетел в шахту. Тоже на два дня. А началось все так: “коты игрались и бесились, и один из них, рыжий по имени Боря, выбил заглушку в вентиляционном отверстии и сиганул в темноту”, рассказали спасатели “СпасРезерва”. Им, беднягам, пришлось несколько часов провести на ледяной крыше девятиэтажки, чтобы выудить Борю с шестого этажа на белый свет. К счастью, достали. Правда, похожего на трубочиста. Уверена, что хозяева были счастливы и простят этому ломателю и заглушку, и всё на свете. Лишь бы был жив и здоров.
Продолжение судебного детектива о разделе совместно нажитого кота. Напомним, жительница Красноярска в прошлом году обратилась в суд, чтобы вернуть кота Кексика, которого забрал ее бывший возлюбленный. Кота, как писали местные издания, женщина принесла домой, когда с ней жил ее приятель. Но потом пара рассталась, и мужчина забрал Кексика с собой. Договориться по-хорошему они не смогли, дело дошло до суда. И вот сейчас, как пишут коллеги, суд встал на сторону мужчины — Кексик остался с ним! Я прошерстила официальные источники и пока не нашла подтверждения этого судьбоносного решения, ведь очень интересно, какие аргументы были приведены и чем руководствовался судья. Местные СМИ пишут, что запросили подробности у пресс-службы суда, я к ним присоединяюсь. Дело Кексика становится резонансным.
Так, что-то опять у меня одни коты… Вот, про собак. Невероятно вдохновляющую историю спасения рассказали на днях волонтёры Тамбовской области. Жители села объединились, чтобы спасти брошенного алабая. Большую собаку оставили на трассе. Какой-то, с позволения сказать, человек высадил пса на обочине и рядом поставил старое кресло. Видимо, любимое место пса. И уехал. А пёс так и остался ждать у заснеженной дороги. Собаку, голодную и замерзающую, увидела проезжавшая мимо женщина. Она покормила пса, который оказался очень приветливым, и рассказала о нем в местном чате. Потом к собаке приехал мужчина, тоже покормил пёселя, только на этот раз алабай не растерялся и залез в машину на переднее сиденье. Фотографии с ним облетели местные паблики и растрогали всех жителей села. И вскоре собаку решила приютить супружеская пара. Прочитав историю собаки, они приехали на место и стали искать пёселя. “В глубокой темноте, сквозь метель, они звали: «Собака! Собака!». И истощенное животное вышло на их голос, словно почувствовав, что к нему спустились ангелы. Пёс сразу пошёл на контакт, пытаясь запрыгнуть в багажник…”, — рассказывают волонтёры. И теперь, по их словам, у собаки есть дом и хозяева. А ещё имя — его назвали Алый. А я после этой истории ещё больше верю в людей и их большие сердца. Огромные, где есть место для всех алабаев мира.
А на Камчатке на днях помощь спасателей понадобилась двум собакам, которые застряли на льдине и на два дня оказались отрезаны от земли. Спасателей МурЧС вызвали очевидцы. В ведомстве рассказали подробности операции, в которой поучаствовал даже военный буксир! “Пушистики находились в 250 метрах от берега, а на поверхности бухты была шуга. Было принято решение обратиться к мимо проходящему военному буксиру для того, чтобы добраться к попавшим в беду животным. Подойдя как можно ближе к собакам, спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и с помощью веревки поднял лохматых на борт. Там их обогрели, накормили и, по прибытии на берег, отпустили. Помощь ветеринара животным не потребовалась”, — рассказали в министерстве.
В МяуВД на этой неделе тоже помогали животным и их хозяевам. Так, в Приамурье старший лейтенант полиции спас из горящей квартиры 81-летнюю бабушку, ее собаку и кота. Полицейский почувствовал запах дыма и вышел на лестничную площадку. Из замочной скважины шел дым, а на стук никто не открывал. Тогда полицейский вызвал пожарных, а сам перелез в горящую квартиру через смежный балкон! В комнате, полной дыма, горели диван и шкаф, а на полу без сознания лежала бабушка. Спасатель вынес её на балкон, где она пришла в себя, а затем спас животных. К этому времени подоспели соседи с ведрами. К приезду пожарных удалось потушить часть мебели и, как говорят спасатели, не допустить распространения огня. В ведомстве пишут, что бабушка чувствует себя хорошо и от госпитализации отказалась. Собака и кот — тоже.
И напоследок — еженовости. В прошлый раз я рассказала вам об уральском еже, который зачем-то решил проснуться сильно раньше времени. Так вот, спешу сообщить: у него всё хорошо (видимо, выспался). Об этом пишут в центре спасения “Особый питомец”. Но товарища всё равно отправят обратно в спячку, потому что так надо. “Скоро заканчивается карантин, к здоровью нареканий нет, аппетит отличный («талия» уже не определяется). Еще немного и начнем готовить колючего к спячке”, — рассказали волонтеры. А ещё там верят, что январское ежепробуждение обещает ранний приход весны. Это как примета с сурком. Кс-кстати, и День ежа, и День сурка как раз отмечали на этой неделе, 2 февраля.
Берегите друг друга, котики. Добрых новостей на новой неделе.
Ваша Майя, чау-мяу».
Задонатить на корм мне или моим кожаным можно по этим реквизитам:Мероприятие для возрастной категории 18+
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
переводом на карту Тинькофф 2200 7010 9387 2536;
— с помощью сервиса Friendly (есть возможность постоянной подписки, которой мы будем очень признательны);
— переводом СБП по номеру +79630332713 (Игорь Ф).
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области пёс спас 85-летнюю хозяйку, которая не могла выбраться из снежного плена
01 февраля 2026
01 февраля 2026
В Екатеринбурге прокуратура проверяет детский сад из-за «побега» трёхлетнего мальчика
30 января 2026
30 января 2026