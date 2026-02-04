Возрастное ограничение 18+
ГИБДД поделилась подробностями ДТП на Серовском тракте возле Нижней Туры
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция Свердловской области поделилась подробностями ДТП на 218-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в районе Нижней Туры, из-за которого ограничивали движение.
Предварительно установлено, что 53-летний водитель Toyota Camry превысил безопасную скорость на заснеженной дороге и не справился с управлением, когда машину повело. В итоге его Toyota вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 31-летнего водителя.
В результате ДТП водитель Toyota Camry не пострадал, а водителю Chevrolet Lacetti потребовалась медицинская помощь.
Накануне Госавтоинспекция призывала водителей к осторожной езде в условиях сильных снегопадов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Предварительно установлено, что 53-летний водитель Toyota Camry превысил безопасную скорость на заснеженной дороге и не справился с управлением, когда машину повело. В итоге его Toyota вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 31-летнего водителя.
В результате ДТП водитель Toyota Camry не пострадал, а водителю Chevrolet Lacetti потребовалась медицинская помощь.
«В настоящее время все необходимые мероприятия на месте происшествия завершены, транспортные средства эвакуированы. Движение на данном участке автодороги полностью восстановлено в оба направления»,
– сообщили в областном УГИБДД.
Накануне Госавтоинспекция призывала водителей к осторожной езде в условиях сильных снегопадов. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Один человек погиб в столкновении трёх автомобилей на ЕКАД
30 января 2026
30 января 2026
Вблизи Бисерти насмерть сбили двух человек
31 января 2026
31 января 2026
Движение на трассе «Пермь – Екатеринбург» ограничили из-за ДТП
01 февраля 2026
01 февраля 2026