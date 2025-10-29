Возрастное ограничение 18+
Мэрия Екатеринбурга принудительно вынесет «Цветы от Аллы» после отказа сносить павильон владельцами
Бизнесмены-цветоводы ищут защиты у Дениса Паслера и Ксении Собчак
Фото: Максим Ефремов
Накануне истёк срок, в течение которого ООО «Алла-Т» могло добровольно снести цветочный павильон, установленный на углу проспекта Ленина и улицы Пушкина в 1996 году.
18 июня этого года мэр города Алексей Орлов издал постановление, согласно которому павильон «Цветы от Аллы» признаётся самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Владельцы павильона пытаются отменить в судах это постановление, но пока безуспешно — суд даже не стал накладывать обеспечительные меры в интересах бизнесменов. Открыли два павильона (второй был снесён после решения суда шесть лет назад) на углу проспекта Ленина и улицы Пушкина предприниматели Алла и Александр Тяжельниковы (отсюда и название — «Цветы от Аллы»), но тяжбы с ведомствами ведет другой человек — Анатолий Лушников, на юрлицо которого бывшие учредители перерегистрировали ООО. Тяжельниковы утверждают, что есть документы, подтверждающие ввод здания в эксплуатацию (что могло бы подтвердить, что строение стоит законно), но они якобы утеряны в архивах администрацией Екатеринбурга.
Лушников обращался к губернатору Денису Паслеру, но добился лишь личного приёма у директора департамента земельных отношений МУГИСО Натальи Дмитриевой (не принёс желаемых результатов), а Тяжельниковы направили обращение к Ксении Собчак, которая помогла решить несколько хозяйственных конфликтов в Екатеринбурге. Но пока ни одна из этих мер не помогла.
Напомним, сейчас в Екатеринбурге проводится значительное сокращение числа нестационарных торговых объектов, в рамках инициированной городскими властями «Реформы НТО». К слову, у Тяжельниковых в нескольких метрах от павильона «Цветы от Аллы» располагался НТО, где также продавали цветы, но его снесли в 2019 году, после чего на этом месте организовали ещё один пешеходный переход через проспект Ленина.
На фоне сопротивления решению властей о выносе павильона «Цветы от Аллы» его владельцы разместили на нём флаги. За последние месяцы, что длится судебная тяжба, на строении появились два флага с изображением государственного герба и надписью «Россия», один государственный флаг России, а также Андреевский флаг, который использует ВМФ России.
Вероятно, таким образом предприниматели хотят привлечь внимание к конфликтной ситуации и сохранить свой бизнес в этом месте.
Ранее экс-депутат гордумы Екатеринбурга, бизнесмен Олег Хабибуллин, тоже спасал своё здание, которому грозил снос, путём «наглядной агитации» — он выложил рендер, показывающий, что в будущем в здании долгостроя на Октябрьской площади разместится «Путин-центр», а на строительном заборе вывесил баннер «Здесь будет музей СВО» на фоне Георгиевской ленты. Суд после этого вынес решение в пользу бизнесмена, разрешив не сносить долгострой.
Павильон стоит здесь с 1996 года. Фото: Максим Ефремов
В письме Собчак Лушников указывает на то, что цветы в этом магазине покупала Наина Ельцина.
Последняя надежда на государственные символы?
Фото: Максим Ефремов
Вероятно, таким образом предприниматели хотят привлечь внимание к конфликтной ситуации и сохранить свой бизнес в этом месте.
