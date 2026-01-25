Возрастное ограничение 18+
В Кольцово остановили пассажира с 30 килограммами свадебной посуды
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном» коридоре Кольцово остановили пассажира, прилетевшего в Екатеринбург из Баку, с 30 килограммами традиционной посуды для свадьбы.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, инспекторы насчитали почти 200 предметов посуды: четыре полных и один неполный комплект. По словам пассажира, он вёз посуду на свадьбу двоюродного брата, но ему не поверили.
«Учитывая количество и ассортимент посуды, а также пояснения самого пассажира, инспекторы отнесли посуду к товарам не для личного пользования. Такие товары необходимо декларировать»,
– пояснил начальник таможенного поста Кольцово Сергей Боровик.
На мужчину составили протокол по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование товаров. Ему грозит штраф от половины до двукратной стоимости товара.
