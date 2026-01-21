Из-за снегопадов в Свердловской области вырос спрос на уборку снега и услуги эвакуатора





– пояснили в «Авито Услугах». «Специалисты по данному виду уборки полностью освобождают машину от снега и льда: убирают сугробы с крыши, капота, стёкол, фар и зеркал, а также очищают дворники и замки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В этом году в первые две недели января жители Свердловской области чаще обращались за услугами по уборке снега или эвакуации машины, чем первой половине января прошлого года. К таким выводам пришла команда «Авито Услуг», проанализировавшая ситуацию на площадке.По данным исследователей, в период с 1 по 14 января в области в 2,3 раза чаще искали тех, кто готов очистить территорию от снега, а в Екатеринбурге – в 2,5 раза чаще. Количество объявлений с такими услугами выросло не так заметно: на 74% по области и на 77% в уральской столице.Одной из наиболее востребованных услуг также оказалась «очистка автомобиля от снега». Её искали в 2,2 раза чаще как по региону, так и в областном центре. Количество предложений при этом выросло на 90% по области и в 2 раза в Екатеринбурге.Спрос на услуги по эвакуации машины вырос на 18% по области год к году. Мероприятие для возрастной категории 18+