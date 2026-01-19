Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о тридцатиградусных мороза на севере Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидается небольшое потепление. Однако на севере региона прогнозируется снижение температуры воздуха до -30°C.
В четверг, 29 января, в регионе снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -16...-11°C, на севере -24...-19°C, на крайнем севере до -29°C; днём -10...-5°C, на севере -18...-13°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала снег, ночью -13...-11°C, днём -7...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 января, в Свердловской области снегопады и снежные заносы на дорогах. Температура ночью -15...-10°C, на крайнем юге до -5°C, на севере до -20°C, крайнем севере до -30°C; днём -6...-1°C, на севере до -16°C, крайнем севере до -21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -7...-5°C, днём -3...-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
В четверг, 29 января, в регионе снег, в отдельных районах метель. Температура ночью -16...-11°C, на севере -24...-19°C, на крайнем севере до -29°C; днём -10...-5°C, на севере -18...-13°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала снег, ночью -13...-11°C, днём -7...-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 30 января, в Свердловской области снегопады и снежные заносы на дорогах. Температура ночью -15...-10°C, на крайнем юге до -5°C, на севере до -20°C, крайнем севере до -30°C; днём -6...-1°C, на севере до -16°C, крайнем севере до -21°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -7...-5°C, днём -3...-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС». Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области ожидается похолодание до –38 градусов
19 января 2026
19 января 2026
Свердловское МЧС предупреждает о морозах до -42°C
20 января 2026
20 января 2026