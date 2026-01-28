Возрастное ограничение 18+
Синоптики предупреждают о похолодании в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В выходные в Свердловской области похолодает, и холоднее всего будет на севере региона, где в воскресенье, согласно прогнозам, температура может опуститься до -36°C.
В субботу, 31 января, в Свердловской области снегопады, температура ночью и днём на юге -9...-4°C, в горах до -14°C, на севере -22...-17°C, на крайнем севере -31...-26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге, снег, ночью и днём -6...-4. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 1 февраля, в регионе снегопады, ночью -20...-15°C, в горах и низинах -28...-23°C, на крайнем севере -36...-31°C; днём -17...-12°C, в горах и низинах -25...-20°C, на крайнем севере до -30°C. Ветер 3-8 м/сек, местами порывы до 13 м/сек.
В столице Урала снег, ночью -17...-15°C, днём -16...-14°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
