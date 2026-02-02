В 2025 году учёные верхнепышминского Техуниверситета провели 15 исследований по заказу предприятий





В прошлом году научно-исследовательский центр Технического университета УГМК провёл по заказам промышленных предприятий 15 прикладных научно-исследовательских работ.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе вуза, исследования были направлены на решение актуальных задач горно-металлургической отрасли – от повышения качества продукции и эффективности технологических процессов до экологической безопасности и переработки промышленных отходов. Так, например, одним из исследований университета стала работа, посвящённая повышению качества технической серной кислоты, которую используют при производстве удобрений, аккумуляторов, металлов, а также в нефтехимии и системах очистки промышленных газов.Всего с 2014 года специалисты Техуниверситета провели более 300 прикладных НИОКР для предприятий в сферах горного дела, производства и рециклинга цветных металлов, переработки техногенных отходов, энергетики, автоматизации и цифровизации. Благодаря исследованиям было получено 16 патентов.Отмечается, что область исследований научно-исследовательский центр вуза охватывает весь инновационный цикл – от технологического аудита и поисковых исследований до полупромышленных испытаний, разработки регламентов и сопровождения внедрения.Напомним, Технический университет УГМК – это первый частный инженерный вуз горно-металлургического профиля в России. В 2025 году он возглавил локальный рейтинг вузов по версии агентства RAEX. Мероприятие для возрастной категории 18+