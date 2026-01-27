Возрастное ограничение 18+
Более 200 упаковок жидкостей для вейпа изъяли в Ревде
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
При внеплановой проверки вейп-шопа в Ревде специалисты первоуральского отделения Роспотребнадзора изъяли более 200 упаковок жидкостей для вейпа с подозрительным происхождением.
Как рассказали в официальном телеграм-канале ведомства, в системе «Честный знак» последним получателем жидкостей для вейпа была не ИП И.В. Волкова, которая владеет магазином, в связи с чем потенциально опасные жидкости изъяли.
Также в вейп-шопе зафиксировали ряд других нарушений, связанных с требованием к хранению и реализации товара. В частности, в магазине нашли товар с истекшим сроком годности, а также табачную продукцию с открытой выкладкой.
По материалам Роспотребнадзора предпринимателю назначили штрафы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица) и по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки или с нарушениями). Также ИП объявили предупреждение. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в официальном телеграм-канале ведомства, в системе «Честный знак» последним получателем жидкостей для вейпа была не ИП И.В. Волкова, которая владеет магазином, в связи с чем потенциально опасные жидкости изъяли.
Также в вейп-шопе зафиксировали ряд других нарушений, связанных с требованием к хранению и реализации товара. В частности, в магазине нашли товар с истекшим сроком годности, а также табачную продукцию с открытой выкладкой.
По материалам Роспотребнадзора предпринимателю назначили штрафы по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению должностного лица) и по части 2 статьи 15.12 КоАП РФ (Продажа товаров и продукции без маркировки или с нарушениями). Также ИП объявили предупреждение. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию