Суд Екатеринбурга обязал подростка-самокатчика компенсировать вред пострадавшему ребёнку

В Екатеринбурге вынесено решение по делу о дорожно-транспортном происшествии с участием детей. В качестве пострадавшего в нём фигурировал пятилетний ребёнок, а ответчиком был 14-летий подросток.ДТП произошло вечером 22 августа 2025 года на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге. Подросток, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на малолетнего ребёнка. В результате у пострадавшего был диагностирован закрытый перелом кости ноги с отёком тканей. Согласно судебному заключению, эти повреждения причинили вред здоровью средней степени тяжести. Мальчику потребовалась серьёзная медицинская помощь, включая операцию по вправлению перелома с фиксацией спицами.Важным обстоятельством дела стал факт аренды самоката. Подросток воспользовался аккаунтом своего отца, поскольку правила кикшеринговой компании разрешают аренду только с 16 лет. Таким образом, были нарушены как правила дорожного движения, так и пользовательское соглашение сервиса.В судебном процессе представитель прокуратуры настаивал на соразмерном возмещении причинённого морального вреда. Суд полностью согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск. С несовершеннолетнего причинителя вреда взыскана компенсация в размере 200 тысяч рублей. При этом суд установил важную правовую гарантию: если у подростка не окажется достаточных средств для выплаты, ответственность перейдёт на его родителей.