Уральская транспортная прокуратура всерьёз взялась за руководство «РЖД»

Если вы следите за новостями в «Вечерних Ведомостях», то знаете, что «Российские железные дороги» часто оказываются в прицеле прокурорских работников. Как правило, причиной этого становятся довольно незначительные случаи с задержками поездов или с нарушением прав пассажиров. Но в этот раз дело по-настоящему серьёзное. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ОАО «Российские железные дороги» и их соучастников из коммерческих структур, обвинив их в получении крупных взяток.По данным следствия, с июня 2020 по январь 2026 года руководители отдела сохранности вагонного парка в Центральной дирекции «РЖД» создали преступное сообщество. Целью группы было систематическое получение взяток от представителей вагоноремонтных предприятий в нескольких регионах России.Схема работала через внесение за денежное вознаграждение корректировок в отчётные данные. Должностные лица использовали подложные документы, искажая сведения об эксплуатируемом вагонном парке. Для исполнения преступного умысла организаторы привлекали посредников, которые обеспечивали связь с предприятиями, сбор информации и передачу денег.Многомиллионные взятки перечислялись в том числе на банковские счета родственников участников организованной группы. Преступная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками правоохранительных органов в результате оперативных мероприятий.В настоящее время расследование уголовного дела взято на особый контроль Уральской транспортной прокуратурой. Это обеспечит надзор за законностью и эффективностью следственных действий по делу о масштабной коррупции в системе управления вагонным хозяйством. Мероприятие для возрастной категории 18+