64% екатеринбуржцев против декоративных голов животных в интерьере

Женщины в Екатеринбурге чаще мужчин самостоятельно решают, каким будет интерьер в доме. Об этом говорится в исследовании аналитиков Авито, которые опросили горожан о планировании жилья, популярных стилях и причинах семейных споров при ремонте.По данным опроса, почти половина женщин – 48% – принимают ключевые интерьерные решения сами. Среди мужчин таких заметно меньше – 35%. При этом мужчины чаще участвуют в выборе частично: так ответили 49% респондентов. В 44% семей решения по интерьеру принимаются совместно.Самым популярным стилем среди жителей Екатеринбурга оказался современный минимализм – его выбрали 47% опрошенных. На втором месте – скандинавский стиль со светлой палитрой и натуральными материалами (20%). Оба варианта чаще предпочитают женщины. Также им ближе кантри и прованс (12%) и бохо (7%). Мужчины чаще выбирают хай-тек и классику (14% и 13%), а также индустриальный лофт (11%).При этом почти четверть горожан – 23% – признались, что вообще не ориентируются на стили и в первую очередь смотрят на практичность и удобство.Споры из-за интерьера возникают в каждой второй семье. Чаще всего – из-за планировки и расстановки мебели (56%). На втором месте – бюджет и стоимость предметов интерьера (38%). Цветовая гамма становится поводом для разногласий у 35% опрошенных, общий стиль – у 34%. Еще 17% спорят из-за количества и уместности декора.Большинство жителей Екатеринбурга готовы тратить на обновление интерьера относительно умеренные суммы. До 100 тысяч рублей закладывают 42% опрошенных, от 100 до 250 тысяч – 37%. Еще 12% готовы потратить от 250 до 500 тысяч рублей, а 9% – больше этой суммы. В среднем бюджет на обновление жилья составляет около 200 тысяч рублей.«Примечательно, что молодежь 18–24 лет в среднем готова потратить на интерьер примерно на четверть больше», – отметил руководитель направления «Мебель» на Авито Никита Ткачев.Покупают мебель и декор чаще всего в крупных мебельных сетях и гипермаркетах – так ответили 50% респондентов. Онлайн-платформы занимают второе место (27%), еще 11% заказывают товары напрямую у магазинов, а 9% – у местных мастеров.Самыми нежелательными элементами интерьера жители Екатеринбурга назвали декоративные головы животных на стенах – против них высказались 64% опрошенных. Более половины респондентов (54%) не выбрали бы двуспальную кровать в форме сердца. Также в список антитрендов попали кислотные фасады кухонь (46%), ковры на стенах (42%) и искусственные комнатные растения (39%). Мероприятие для возрастной категории 18+