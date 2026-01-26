Из произведений Чехова свердловчане чаще всего читают «Вишнёвый сад» и «Палату № 6»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

«Палата № 6» и «Вишнёвый сад» стали самыми популярными произведениями Антона Павловича Чехова у жителей Свердловской области в 2025 году. Это выяснили аналитики книжного сервиса «КИОН Строки» от экосистемы МТС, изучившие интерес к произведениям писателя по случаю его дня рождения.Помимо этих произведений, в пятёрку лидеров по количеству прочтений попали «Дуэль», «Праведники в рассказах русских писателей» и «Бабье царство». При этом аналитики отметили, что интерес к произведениям писателя часто зависит от возраста и пола читателей, но «Палата № 6» и «Вишнёвый сад» были популярны практически у всех категорий.Так, девушки в возрасте от 18 до 24 лет чаще читали «Вишнёвый сад», «Палату № 6», «Анну на шее», «Чёрного монаха» и «Счастье», тогда как парни отдавали предпочтение «Случаю из практики», «Агафье», «Верочке», «Убийству» и «Чёрному монаху».Читательницы от 25 до 34 лет выбирали «Палату №6», «Бабье царство», «Вишневый сад», отдельно «Вишневый сад. Повести», «Короткие юмористические рассказы Антоши Чехонте». Их ровесники-мужчины также интересовались «Палатой № 6» и «Вишнёвым садом», а кроме них –«Агафьей», «Задачей» и «Актерской гибелью».Дамы в возрасте от 35 до 44 лет чаще читали «Вишнёвый сад», «Анну на шее», «Большую книгу новогодней классики», «Палату № 6» и «Даму с собачкой», а мужчины этого возраста – «Остров Сахалин», сборник «В родном углу», «Палату № 6», сборник «Не тлетворные мысли» и повесть «Три года».Женщины в возрасте от 45 до 54 лет обращались к сборникам «Праведники в рассказах русских писателей», «В родном углу», «Шведской спичке», «Палате № 6» и «Бабьему царству», а мужчины – к «Дуэли», «Праведникам в рассказах русских писателей», «Палате № 6», «Коротким юмористическим рассказам Антоши Чехонте» и сборнику «Русские классики детям. Рассказы Антона Чехова».Среди читательниц от 55 до 64 лет были популярны «Поцелуй. Сборник рассказов», «Святая простота. Сборник рассказов», «Чайка. Аудиоспектакль», «Шведская спичка. Сборник рассказов» и «Драма на охоте». У читателей-мужчин этого возраста – «Три сестры», «Первый любовник. Сборник рассказов и юморесок», «Дуэль», «Ненужная победа. Сборник рассказов и юморесок» и «Три года. Рассказы и повести».«Мы видим, что для жителей Свердловской области Чехов – это не чтение "для галочки". Пользователи возвращаются к его текстам, проводят с ними больше времени и выбирают разные произведения. Цифровой формат помогает читать такую литературу в удобном ритме – тогда, когда есть время и настроение», – отметили в МТС. Мероприятие для возрастной категории 18+