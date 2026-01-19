В Свердловской области за неделю родились более 607 малышей

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 607 детей. Такие данные приводит региональный Минздрав.Мальчиков родилось 317, девочек – 290. За неделю в области появились пять пар близнецов.В Минздраве региона отмечают, что большинство женщин стали мамами в возрасте до 35 лет – 438 случаев. Ещё 164 ребёнка родились у женщин старше 35 лет. Для одной из жительниц региона это были девятые по счёту роды. У 192 женщин новорождённые стали вторыми детьми в семье. Мероприятие для возрастной категории 18+