В Свердловской области за неделю родились более 607 малышей
За прошедшую неделю в Свердловской области на свет появились 607 детей. Такие данные приводит региональный Минздрав.
Мальчиков родилось 317, девочек – 290. За неделю в области появились пять пар близнецов.
В Минздраве региона отмечают, что большинство женщин стали мамами в возрасте до 35 лет – 438 случаев. Ещё 164 ребёнка родились у женщин старше 35 лет. Для одной из жительниц региона это были девятые по счёту роды. У 192 женщин новорождённые стали вторыми детьми в семье. Мероприятие для возрастной категории 18+
