В Екатеринбурге стартовал сбор книг для детской библиотеки в Верхней Синячихе
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи имени В. П. Крапивина начала благотворительный сбор книг для Верхнесинячихинской детской библиотеки.
Книжный фонд учреждения нуждается в обновлении. Востребованы новинки современной литературы, книги необычных форматов для малышей, комиксы, фэнтези, познавательные издания об анатомии, животных и технике, а также классика в новых изданиях.
Передать книги можно до 12 февраля по адресу улица К. Либкнехта, дом 8, зал абонемента. Принимаются издания в твёрдом переплёте, выпущенные не ранее 2021 года.
