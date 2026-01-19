В Екатеринбурге стартовал сбор книг для детской библиотеки в Верхней Синячихе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Свердловская областная библиотека для детей и молодёжи имени В. П. Крапивина начала благотворительный сбор книг для Верхнесинячихинской детской библиотеки.Книжный фонд учреждения нуждается в обновлении. Востребованы новинки современной литературы, книги необычных форматов для малышей, комиксы, фэнтези, познавательные издания об анатомии, животных и технике, а также классика в новых изданиях.Передать книги можно до 12 февраля по адресу улица К. Либкнехта, дом 8, зал абонемента. Принимаются издания в твёрдом переплёте, выпущенные не ранее 2021 года. Мероприятие для возрастной категории 18+