Губернатор рассказал об экологических проектах Свердловской области

«В 2026 году мы продолжим рекультивацию полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в районе поселка Красный городского округа Верхняя Пышма. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 215 миллионов рублей», — в частности пишет Паслер.

О планах на текущий и дальнейшие года в сфере улучшения экологии поведал подписчикам своего телегам-канала губернатор Свердловской области. По словам Дениса Паслера, власти региона в сотрудничестве с промышленными предприятиями реализуют целый комплекс мероприятий, уделяя особое внимание обращению с отходами.Одним из важных проектов станет очистка озера Шарташ — важного источника питьевой воды для Екатеринбурга. Работы начнутся в 2027 году и затронут 36 гектаров дна. Планируется удалить 250 тысяч кубометров ила с использованием технологии геотуб. Параллельно готовится проект по ликвидации накопленного ила на озере Здохня в черте города. Если его удастся реализовать, будет удалено более миллиона кубометров донных отложений.Для ликвидации несанкционированных свалок муниципалитетам уже выделено 72 миллиона рублей. Средства направлены в Артёмовский, Верхотурский, Каменский и другие городские округа на ликвидацию 25 объектов. Также в ближайшие три года запланирован ремонт гидротехнических сооружений в шести муниципальных образованиях.Все эти меры в комплексе призваны существенно улучшить экологическую обстановку в регионе. Мероприятие для возрастной категории 18+