Возрастное ограничение 18+
Отца, не передавшего матери сына, разыскивают в Свердловской области
Фото предоставлены пресс-службой свердловского ГУФССП
В Свердловской области разыскивают мужчину и его сына, которого он по решению суда обязан передать матери, но решил скрыться.
Там также рассказали, что в июне 2025 года под контролем судебных приставов и органов опеки отец принудительно передал ребенка матери, но затем в августе он вновь отнял его у матери, когда та находилась с сыном в ресторане быстрого питания.
Всех, кто что-либо может знать разыскиваемом ребёнке и его отце, просят звонить в ГУФССП России по Свердловской области по телефонам:
– 8 343 362 28 68;
– 8-922-228 59 57;
– 8-902-586 57 87. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Согласно решению суда Жиганов Артём Анатольевич обязан передать Жиганова Артёма Артёмовича его матери для совместного проживания. Однако отец в добровольном порядке не исполняет решение суда о передаче ребенка. Место нахождения скрывает»,
– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП.
Там также рассказали, что в июне 2025 года под контролем судебных приставов и органов опеки отец принудительно передал ребенка матери, но затем в августе он вновь отнял его у матери, когда та находилась с сыном в ресторане быстрого питания.
Всех, кто что-либо может знать разыскиваемом ребёнке и его отце, просят звонить в ГУФССП России по Свердловской области по телефонам:
– 8 343 362 28 68;
– 8-922-228 59 57;
– 8-902-586 57 87. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«УКиКО» обязали выплатить компенсацию школьнице, упавшей в выгребную яму в Верхотурье
28 января 2026
28 января 2026