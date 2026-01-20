Отца, не передавшего матери сына, разыскивают в Свердловской области





– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП. «Согласно решению суда Жиганов Артём Анатольевич обязан передать Жиганова Артёма Артёмовича его матери для совместного проживания. Однако отец в добровольном порядке не исполняет решение суда о передаче ребенка. Место нахождения скрывает»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области разыскивают мужчину и его сына, которого он по решению суда обязан передать матери, но решил скрыться.Там также рассказали, что в июне 2025 года под контролем судебных приставов и органов опеки отец принудительно передал ребенка матери, но затем в августе он вновь отнял его у матери, когда та находилась с сыном в ресторане быстрого питания.Всех, кто что-либо может знать разыскиваемом ребёнке и его отце, просят звонить в ГУФССП России по Свердловской области по телефонам:Мероприятие для возрастной категории 18+