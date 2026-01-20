Возрастное ограничение 18+

Отца, не передавшего матери сына, разыскивают в Свердловской области

09.55 Четверг, 29 января 2026
Фото предоставлены пресс-службой свердловского ГУФССП
В Свердловской области разыскивают мужчину и его сына, которого он по решению суда обязан передать матери, но решил скрыться.

«Согласно решению суда Жиганов Артём Анатольевич обязан передать Жиганова Артёма Артёмовича его матери для совместного проживания. Однако отец в добровольном порядке не исполняет решение суда о передаче ребенка. Место нахождения скрывает»,

– сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе областного ГУФССП.


Там также рассказали, что в июне 2025 года под контролем судебных приставов и органов опеки отец принудительно передал ребенка матери, но затем в августе он вновь отнял его у матери, когда та находилась с сыном в ресторане быстрого питания.

Всех, кто что-либо может знать разыскиваемом ребёнке и его отце, просят звонить в ГУФССП России по Свердловской области по телефонам:
– 8 343 362 28 68;
– 8-922-228 59 57;
– 8-902-586 57 87.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
