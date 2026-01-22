Возрастное ограничение 18+
Свердловский облсуд оставил правозащитника Соколова под стражей
Фото: Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга
Правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого по статье 275 УК РФ – «Государственная измена», оставили в СИЗО.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, обвиняемый и его адвокаты обжаловали постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга, который 18 декабря 2025 года поместил Соколова под стражу до 15 февраля 2026 года. В жалобах областной суд просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества, но он отказал.
«Свердловский областной суд, рассмотрев в закрытом судебном заседании материалы дела, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений»,
– сообщили в пресс-службе.
