Свердловская полиция отчиталась о снижении числа преступлений

20.30 Среда, 28 января 2026
Фото: В.Н. Горелых
В Свердловской области по итогам 2025 года зафиксировано значительное улучшение оперативной обстановки. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых на расширенной коллегии ведомства.

Общее число обращений граждан в полицию снизилось на 4,7%, составив 1 042 743 обращения. Ключевым достижением стало сокращение количества зарегистрированных преступлений на 7,8%. Всего за год было зафиксировано 44 719 преступлений (против 48 512 годом ранее). Существенно уменьшилось число тяжких преступлений — на 16,8%, а также деяний средней и небольшой тяжести. Снижение наблюдается как в городах, так и в сельской местности.

Статистика демонстрирует положительную динамику по целому ряду преступлений. На 22,3% стало меньше случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Значительно снизилось количество краж, в том числе из квартир. Также отмечено сокращение числа грабежей, разбоев и угонов автотранспорта.

Особое внимание на коллегии уделили борьбе с мошенничеством, особенно с использованием IT-технологий. По этому направлению удалось добиться снижения на 22,7%, хотя такие преступления остаются серьёзной проблемой, — признают в полиции. Наибольшее количество IT-афер зарегистрировано в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других крупных городах области.

В целом руководство регионального главка МВД оценивает криминальную ситуацию в области как контролируемую.

Напомним, что чуть ранее руководитель управления министерства внутренних дел Екатеринбурга полковник Виктор Позняк тоже заявил о существенном сокращении количества преступлений.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
