Возрастное ограничение 18+

Директора асбестовского МУП «Горэнерго» оштрафовали за сорванные сроки благоустройства

21.28 Вторник, 27 января 2026
Фото: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Прокуратура города Асбеста провела проверку по жалобе местной жительницы. Надзорное мероприятие было связано с исполнением законодательства в сфере ЖКХ при благоустройстве территорий.

Проверяющими было установлено, что 22 июля 2025 года МУП «Горэнерго» проводило аварийные работы по замене водопроводной трубы. В результате было повреждено благоустройство территории между домами № 30 и 30/1 на улице Садовой. Согласно выданному разрешению, предприятие обязалось восстановить нарушенные объекты благоустройства до 31 октября 2025 года. Однако на момент прокурорской проверки работы завершены не были. Заявление о продлении сроков работ было направлено в профильное управление лишь в декабре 2025 года, с опозданием более чем на месяц.

Прокуратура внесла директору муниципального предприятия представление об устранении нарушений закона. После этого МУП «Горэнерго» всё же провело необходимые работы по благоустройству. Кроме того, в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Основанием стало нарушение сроков восстановления объектов благоустройства, повреждённых при земляных работах.

Мировой судья судебного участка № 2 Асбестовского района рассмотрел дело. По его результатам руководитель МУП «Горэнерго» был привлечён к ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.

Постановление суда на данный момент ещё не вступило в законную силу.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Транспортная прокуратура отчиталась об итогах работы на железных дорогах Урала
27 января 2026
Молодого отца из Новоуральска будут судить за убийство младенца
21 января 2026
За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21 января 2026
Прокуратура добилась ускоренного расселения аварийного дома под Нижним Тагилом
26 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
22:31 Каждый пятый житель УрФО взял дополнительные выходные после новогодних каникул
21:28 Директора асбестовского МУП «Горэнерго» оштрафовали за сорванные сроки благоустройства
21:03 Кошке в Екатеринбурге вырезали связки и выбросили
20:45 Мусорный полигон под Екатеринбургом получил историко-культурное разрешение
19:45 Врачи Свердловской детбольницы провели более 62 тысяч консультаций в отдалённых районах
19:27 Административные неприятности грозят матери устроившего на Эльмаше пожар малыша
19:02 В Екатеринбурге январь проводят «фотоднём»
17:36 Участникам «Лыжни России» в Екатеринбурге обещают бесплатный проезд
17:20 Присяжные вновь оправдали первоуральца, обвиняемого в убийстве знакомого
16:47 Более 600 среднеуральцев остались без отопления из-за коммунальной аварии
16:36 Транспортная прокуратура отчиталась об итогах работы на железных дорогах Урала
15:37 Свердловский облсуд оставил правозащитника Соколова под стражей
15:17 Ударившего сожительницу чугунной сковородкой первоуральца отправили в колонию
14:59 Укатившая пьяной с корпоратива жительница Пригородного района получила «условку» за ДТП
13:32 СМИ сообщают о смерти 12-летнего ребёнка под окнами екатеринбургской многоэтажке
13:25 Свердловская ФСБ задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта
13:06 В Нижнем Тагиле вынесли приговор об убийстве школьницы в 2007 году
11:54 В среднем 29 тысяч рублей закладывают екатеринбуржцы на покупку электроники
11:35 На один миллион рублей оштрафовали «ГАЗЭКС» в Каменске-Уральском
11:10 О двух пожарах с трагическим исходом сообщили в свердловском МЧС
09:56 Инфляция в Свердловской области замедлилась до 7,31%
09:16 За поддельный диплом будут судить экс-заведующую североуральской поликлиники
22:01 В парке Маяковского новогоднее настроение продлится ещё долго
19:53 Сотрудник полиции осужден в Кировграде за взятку от нелегального золотодобытчика
19:21 Моноспектакль о человеке XXI века покажут на сцене «Дома Поклевских-Козелл»
19:02 Дорожные патрули «Уралуправтодора» помогли более 20 водителям
Все новости Свердловской области
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
Все новости России и мира
22:31 Каждый пятый житель УрФО взял дополнительные выходные после новогодних каникул
21:28 Директора асбестовского МУП «Горэнерго» оштрафовали за сорванные сроки благоустройства
21:03 Кошке в Екатеринбурге вырезали связки и выбросили
20:45 Мусорный полигон под Екатеринбургом получил историко-культурное разрешение
19:45 Врачи Свердловской детбольницы провели более 62 тысяч консультаций в отдалённых районах
19:27 Административные неприятности грозят матери устроившего на Эльмаше пожар малыша
19:02 В Екатеринбурге январь проводят «фотоднём»
17:36 Участникам «Лыжни России» в Екатеринбурге обещают бесплатный проезд
17:20 Присяжные вновь оправдали первоуральца, обвиняемого в убийстве знакомого
16:47 Более 600 среднеуральцев остались без отопления из-за коммунальной аварии
16:36 Транспортная прокуратура отчиталась об итогах работы на железных дорогах Урала
15:37 Свердловский облсуд оставил правозащитника Соколова под стражей
15:17 Ударившего сожительницу чугунной сковородкой первоуральца отправили в колонию
14:59 Укатившая пьяной с корпоратива жительница Пригородного района получила «условку» за ДТП
13:32 СМИ сообщают о смерти 12-летнего ребёнка под окнами екатеринбургской многоэтажке
13:25 Свердловская ФСБ задержала трёх человек по подозрению в подготовке теракта
13:06 В Нижнем Тагиле вынесли приговор об убийстве школьницы в 2007 году
11:54 В среднем 29 тысяч рублей закладывают екатеринбуржцы на покупку электроники
11:35 На один миллион рублей оштрафовали «ГАЗЭКС» в Каменске-Уральском
11:10 О двух пожарах с трагическим исходом сообщили в свердловском МЧС
09:56 Инфляция в Свердловской области замедлилась до 7,31%
09:16 За поддельный диплом будут судить экс-заведующую североуральской поликлиники
22:01 В парке Маяковского новогоднее настроение продлится ещё долго
19:53 Сотрудник полиции осужден в Кировграде за взятку от нелегального золотодобытчика
19:21 Моноспектакль о человеке XXI века покажут на сцене «Дома Поклевских-Козелл»
19:02 Дорожные патрули «Уралуправтодора» помогли более 20 водителям
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK