Директора асбестовского МУП «Горэнерго» оштрафовали за сорванные сроки благоустройства

Прокуратура города Асбеста провела проверку по жалобе местной жительницы. Надзорное мероприятие было связано с исполнением законодательства в сфере ЖКХ при благоустройстве территорий.Проверяющими было установлено, что 22 июля 2025 года МУП «Горэнерго» проводило аварийные работы по замене водопроводной трубы. В результате было повреждено благоустройство территории между домами № 30 и 30/1 на улице Садовой. Согласно выданному разрешению, предприятие обязалось восстановить нарушенные объекты благоустройства до 31 октября 2025 года. Однако на момент прокурорской проверки работы завершены не были. Заявление о продлении сроков работ было направлено в профильное управление лишь в декабре 2025 года, с опозданием более чем на месяц.Прокуратура внесла директору муниципального предприятия представление об устранении нарушений закона. После этого МУП «Горэнерго» всё же провело необходимые работы по благоустройству. Кроме того, в отношении директора предприятия было возбуждено дело об административном правонарушении. Основанием стало нарушение сроков восстановления объектов благоустройства, повреждённых при земляных работах.Мировой судья судебного участка № 2 Асбестовского района рассмотрел дело. По его результатам руководитель МУП «Горэнерго» был привлечён к ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.Постановление суда на данный момент ещё не вступило в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+