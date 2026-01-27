Возрастное ограничение 18+
Укатившая пьяной с корпоратива жительница Пригородного района получила «условку» за ДТП
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле вынесли приговор жительнице Пригородного района, спровоцировавшей серьёзное ДТП на пути домой после новогоднего корпоратива.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вечером 28 декабря 2024 года, осуждённая, выпив с коллегами шампанского, решила не ждать такси и села за руль своей Skoda Fabia. На пути в Нижнюю Салду она не справилась с управлением – машина вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал Toyota Vista. После столкновения встречная иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП серьёзно пострадал пассажир Toyota.
Медицинское освидетельствование показало у виновницы аварии 0,848 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В итоге на женщину возбудили уголовное дело.
Пригородный районный суд Свердловской области признал местную жительницу виновной по части 2 статьи 2 ст. 264 УК РФ – «Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью», и, учтя смягчающе обстоятельства, назначил ей 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Также её на 3 года лишили водительских прав.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, вечером 28 декабря 2024 года, осуждённая, выпив с коллегами шампанского, решила не ждать такси и села за руль своей Skoda Fabia. На пути в Нижнюю Салду она не справилась с управлением – машина вылетела на встречную полосу, где в этот момент ехал Toyota Vista. После столкновения встречная иномарка съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП серьёзно пострадал пассажир Toyota.
Медицинское освидетельствование показало у виновницы аварии 0,848 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. В итоге на женщину возбудили уголовное дело.
Пригородный районный суд Свердловской области признал местную жительницу виновной по части 2 статьи 2 ст. 264 УК РФ – «Нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью», и, учтя смягчающе обстоятельства, назначил ей 3 года условно с испытательным сроком в 4 года. Также её на 3 года лишили водительских прав.
Приговор пока не вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя
18 января 2026
18 января 2026