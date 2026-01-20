Возрастное ограничение 18+
Прокуратура добилась ускоренного расселения аварийного дома под Нижним Тагилом
Фото: Вечерние ведомости, архивное
Срок расселения жильцов аварийного дома в селе Краснополье под Нижним Тагилом сократили почти на два года. Этого через суд добилась прокуратура, сообщили в надзорном ведомстве.
Речь идёт о доме блокированной застройки в селе Краснополье, который официально признали аварийным и подлежащим сносу. Изначально администрация муниципального округа Горноуральский планировала расселить жильцов только к концу 2031 года.
Прокуратура Пригородного района совместно с департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области обследовала здание. Проверка показала, что состояние конструкций и инженерных сетей представляет реальную угрозу для жизни и здоровья не только самих жильцов, но и окружающих.
После этого прокуратура обратилась в суд с требованием пересмотреть сроки расселения. Пригородный районный суд требования поддержал и обязал администрацию определить новый, разумный срок отселения людей – не позднее 31 декабря 2029 года.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в законную силу.
