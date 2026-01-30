Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге до 7 апреля закроют движение по улице Аптекарской
Скрин с информационной карты
В феврале в Екатеринбурге закроют движение по улице Аптекарской – от переулка Коллективного до улицы Селькоровской.
Как сообщается на официальном городском портале, специалисты «Водоканала» запланировали там капитальный ремонт. Они приступят к работам 16 февраля и, согласно планам, закончат 7 апреля.
Объезжать закрытый участок предлагают по улицам: Селькоровская – Агрономическая – переулок Коллективный – Мусоргского.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте. Мероприятие для возрастной категории 18+
