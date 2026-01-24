В Нижнем Тагиле мошенник под видом электрика обокрал пенсионера

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Лжеэлектрика задержали в Нижнем Тагиле. Он обманом проник в квартиру пожилого мужчины, а покинул её с крупной суммой денег.Как сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское», жертвой обмана стал мужчина 1959 года рождения. Пенсионер разрешил незнакомцу, представившемуся электриком, осмотр электропроводки в квартире на улице Гвардейской. В процессе «работы» злоумышленник увидел на кровати кошелёк и незаметно подменил находившиеся в нём деньги на купюры «банка приколов». После же завершения мнимого ремонта он не постеснялся взять с потерпевшего в качестве заработка 20 тысяч рублей. Общий ущерб, нанесённый мошенником, составил более 280 тысяч рублей.Сотрудники полиции сумели оперативно задержать подозреваемого. Им оказался местный житель 1995 года рождения, ранее судимый. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («кража с проникновением в жилище»). Есть вероятность, что он похожим образом облапошил и других уральцев. Поэтому полиция просит узнавших в этом человеке обокравшего их «электрика» обращаться в ближайший отдел полиции или дежурную часть МУ МВД «Нижнетагильское» (улица Островского, 7). Мероприятие для возрастной категории 18+