Кошке в Екатеринбурге вырезали связки и выбросили
Фото: благотворительный фонд «ЗооЗащита» / zooekb.ru
В Екатеринбурге у зоозащитницы на руках оказалась больная кошка. Животное, которое, видимо, мешало хозяевам своим плачем, сначала удалили голосовые связки, а затем выбросили.
Как пишет зоозащитница, у Муси обнаружили гнойное воспаление в горле и опасное заболевание — пиометру. При осмотре ветеринар выявил неровное, кустарное удаление голосовых связок. Вероятно, предыдущие хозяева провели эту жестокую процедуру, чтобы кошка не кричала от боли, вместо того чтобы помочь ей. После этого животное просто выбросили на улицу.
Сейчас Муся находится на стационарном лечении в ветеринарной клинике. Кошка получает необходимую терапию и медленно восстанавливается после операции. Ей предстоит провести в клинике как минимум ещё неделю, что значительно увеличит расходы.
Оказать помощь в лечении и содержании кошки можно через сайт благотворительного фонда «ЗООзащита» либо по номеру карты: 2204 4502 4220 1892 (банк «Точка»).
Оказать помощь в лечении и содержании кошки можно через сайт благотворительного фонда «ЗООзащита» либо по номеру карты: 2204 4502 4220 1892 (банк «Точка»).
