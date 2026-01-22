Возрастное ограничение 18+
Врачи Свердловской детбольницы провели более 62 тысяч консультаций в отдалённых районах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Специалисты Свердловской областной детской клинической больницы в 2025 году 62 раза выезжали в муниципалитеты. Такую впечатляющую цифру обнародовал Минздрав через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».
Врачи проводили приёмы в межмуниципальных центрах и учреждениях здравоохранения Артёмовского и Каменского районов, работали в Ивделе, Североуральске, Тавде, Сысерти и Верхотурье. География выездов охватила также Краснотурьинск, Нижний Тагил, Верхнюю Пышму и другие города. Всего медики Свердловской областной детской больницы обследовали 51 025 человек за отчётный период. В рамках профилактических осмотров и диспансеризации было осмотрено 44 754 ребёнка. В межмуниципальных центрах с консультативной целью осмотрели 1 176 детей.
Выездные осмотры детей стали для поликлиники постоянной практикой, — отмечает интернет-издание. Врачи выезжают, в том числе, в малонаселённые и труднодоступные районы. В состав бригады врачей ОДКБ входят педиатр, детский хирург, травматолог-ортопед и детский уролог-андролог. Также в команду включены врач ультразвуковой диагностики, невролог, офтальмолог и оториноларинголог. Дополняют список акушер-гинеколог, стоматолог, детский эндокринолог и врач функциональной диагностики.
Такие мероприятия позволяют юным пациентам получить консультацию узкого специалиста без длительных поездок в областной центр. Дети могут пройти диагностический осмотр непосредственно по месту жительства.
