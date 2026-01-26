Более ста юных уральцев с ожогами и обморожениями обратились к врачам в январе

Александр Федоров © Вечерние ведомости

За январь 2026 года в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге обратились более 110 юных жителей Свердловской области с ожогами и обморожениями. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.По данным медиков, около двух десятков детей поступили с обморожениями, остальные – с ожогами разной степени тяжести. Врачи отмечают, что почти каждому третьему пациенту потребовалась госпитализация и лечение в стационаре.Как поясняют в больнице, чаще всего дети получают такие травмы дома – из-за кипятка, горячей пищи или бытовых обогревателей. Обморожения, в свою очередь, связаны с длительным пребыванием на улице в мороз без подходящей одежды.В минздраве Свердловской области просят родителей внимательнее следить за детьми, особенно в холодную погоду, и напоминать им простые правила безопасности как дома, так и на улице.