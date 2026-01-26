Возрастное ограничение 18+
Более ста юных уральцев с ожогами и обморожениями обратились к врачам в январе
Фото: Вечерние ведомости
За январь 2026 года в Детскую городскую клиническую больницу № 9 в Екатеринбурге обратились более 110 юных жителей Свердловской области с ожогами и обморожениями. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
По данным медиков, около двух десятков детей поступили с обморожениями, остальные – с ожогами разной степени тяжести. Врачи отмечают, что почти каждому третьему пациенту потребовалась госпитализация и лечение в стационаре.
Как поясняют в больнице, чаще всего дети получают такие травмы дома – из-за кипятка, горячей пищи или бытовых обогревателей. Обморожения, в свою очередь, связаны с длительным пребыванием на улице в мороз без подходящей одежды.
В минздраве Свердловской области просят родителей внимательнее следить за детьми, особенно в холодную погоду, и напоминать им простые правила безопасности как дома, так и на улице. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным медиков, около двух десятков детей поступили с обморожениями, остальные – с ожогами разной степени тяжести. Врачи отмечают, что почти каждому третьему пациенту потребовалась госпитализация и лечение в стационаре.
Как поясняют в больнице, чаще всего дети получают такие травмы дома – из-за кипятка, горячей пищи или бытовых обогревателей. Обморожения, в свою очередь, связаны с длительным пребыванием на улице в мороз без подходящей одежды.
В минздраве Свердловской области просят родителей внимательнее следить за детьми, особенно в холодную погоду, и напоминать им простые правила безопасности как дома, так и на улице. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за неделю родились более 607 малышей
26 января 2026
26 января 2026
В Свердловской области с января вырос размер единого пособия для семей с детьми и беременных
19 января 2026
19 января 2026
«Сегодня этот процент составляет 19»: министр здравоохранения Свердловской области рассказала об отказах от аборта
24 января 2026
24 января 2026