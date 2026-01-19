Возрастное ограничение 18+
Из екатеринбургского Кольцово в Пекин добавят ещё два рейса в неделю
Фото: Вечерние ведимости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Пекин. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Сейчас самолёты по этому маршруту летают четыре раза в неделю. С 21 февраля в расписании появится ещё один рейс — по субботам. А со 2 апреля добавится дополнительный вылет по четвергам. В итоге рейсы в Пекин будут выполняться шесть раз в неделю.
Дополнительные рейсы появляются на фоне упрощённого въезда в Китай: граждане России могут посещать страну без визы на срок до 30 дней — для туризма, деловых поездок, посещения родственников и транзита.
«Уральские авиалинии» летают из Екатеринбурга в Пекин с 2009 года.
