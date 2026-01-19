Возрастное ограничение 18+
«Сегодня этот процент составляет 19»: министр здравоохранения Свердловской области рассказала об отказах от аборта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области около 19% женщин, которые изначально пришли к врачу с решением сделать аборт, после консультации передумывают. Об этом «4 каналу» рассказала замгубернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
Как сообщает министр здравоохранения, врачи в Свердловской области владеют определёнными методами общения с беременными, не прибегая к обещаниям денег или жилья. По словам Савиновой, решение о прерывании беременности чаще всего обусловлено не финансовыми причинами.
Сегодня этот процент составляет 19. То есть каждую пятую женщину, которая уже пришла с этим решением к врачу, на этапе консультации удалось переубедить. Но у нас есть разбег от 5–10% до 70%. Есть уникальные доктора, которые достигают потрясающих результатов эффективности своей работы,
— рассказала Татьяна Савинова
