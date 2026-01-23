Возрастное ограничение 18+

Студенты Екатеринбурга рассказали, сколько денег тратят в месяц и на что

18.52 Воскресенье, 25 января 2026
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В преддверии Дня студента аналитики Авито опросили учащихся вузов Екатеринбурга и выяснили, сколько денег уходит на повседневные расходы, какие статьи бюджета остаются самыми значительными и на чём молодёжь чаще всего экономит. По данным исследования, средние ежемесячные траты составляют около 33 тысяч рублей и в основном направлены на базовые потребности.

Большая часть расходов приходится на продукты, эту категорию указали 59% опрошенных. Ещё 38% тратят заметную долю бюджета на готовую еду и кафе. Расходы на жильё и транспорт отметили по 27% респондентов. Среди других значимых статей названы развлечения, их указали 20% студентов, одежда и обувь, 18%, а также техника и программное обеспечение для учёбы, 14%.

Почти две трети участников опроса, 62%, укладываются в бюджет до 30 тысяч рублей в месяц. Четверть студентов тратят от 30 до 60 тысяч рублей, ещё 13% расходуют от 60 до 100 тысяч. В среднем по Екатеринбургу показатель составляет 33 тысячи рублей, следует из данных аналитиков Авито.

Экономия остаётся важной частью студенческой жизни. Чаще всего учащиеся сокращают траты на транспорт и такси, 29% выбирают пешие маршруты или общественный транспорт. Ещё 23% стараются реже питаться вне дома, столько же отказываются от платных спортзалов, занимаясь дома или по льготному абонементу. На развлечениях экономят 18% опрошенных. При этом 8% студентов отмечают, что не ограничивают себя в расходах.

Среди самых популярных способов снизить затраты студенты называют сравнение цен, этот вариант выбрали 77% респондентов, а также использование скидок и кэшбэка в приложениях и сервисах, 68%. Студенческими скидками пользуются 29%, распродажами и покупками «с рук» на платформах объявлений, включая Авито, по 17%.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
