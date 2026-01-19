Аренда и стройка стали самыми востребованными франшизами в Екатеринбурге по итогам 2025 года

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по итогам 2025 года быстрее всего рос интерес к франшизам в сфере аренды и строительства. Об этом сообщили аналитики «Авито Бизнес 360», изучив спрос и предложение в категориях «Франшизы» и «Готовый бизнес».По данным сервиса, спрос на арендные франшизы за год увеличился сразу в семь раз. Франшизы в сфере строительства показали рост в три раза. В целом чаще всего предприниматели интересовались франшизами в торговле – на них пришлось 21% всего спроса. Далее следуют сфера услуг (19%), ИТ (15%), производство (11%) и общепит (8%).По объему предложений на рынке франшиз также лидирует торговля – 30% объявлений. За ней идут услуги (24%) и общепит (17%). Сфера красоты и здоровья заняла 10% предложения, ИТ – 6%.В сегменте готового бизнеса аналитики фиксируют общее снижение спроса на 6% за год. В «Авито Бизнес 360» связывают это с высокой ключевой ставкой, из-за которой предприниматели стали осторожнее вкладываться в новые проекты.При этом отдельные направления, наоборот, показали рост: интерес к готовым ИТ-бизнесам вырос в 2,5 раза, к бизнесу в сфере услуг – на 34%.Больше всего спроса на готовый бизнес пришлось на ИТ-сферу (19%). Далее идут общепит (14%), торговля (13%), пункты выдачи заказов (11%) и сфера услуг (9%).Со стороны предложения быстрее всего росло количество ПВЗ – на 60% за год, а также арендного бизнеса – на 46%. В целом больше всего объявлений о продаже готового бизнеса приходится на торговлю (21%), общепит (14%) и сферу услуг (12%). В пятерку лидеров также вошли производство (12%) и бизнесы в сфере красоты и здоровья (11%).