
К трём годам колонии приговорили серовчанина за убийство собаки сожительницы
Фото: прокуратура Свердловской области
В Серове к реальному лишению свободы приговорили местного жителя, который в июле прошлого года убил собаку своей сожительницы – четырёхмесячного йоркширского терьера по кличке Микки.
Согласно материалам дела, сожители были на прогулке, когда между ними произошёл конфликт. Мужчина в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он схватил собаку и несколько раз с силой ударил её об землю, а затем об дерево. Впоследствии щенок погиб.
Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 245 УК РФ (жесткое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель), и приговорил его к 3 годам 2 месяцам лишении свободы в исправительной колонии строгого режима.
Также с осуждённого взыскали в пользу хозяйки собаки 30 тысяч рублей ущерба, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

