«УКиКО» обязали выплатить компенсацию школьнице, упавшей в выгребную яму в Верхотурье

13.48 Среда, 28 января 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхотурье местная прокуратура через суд обязала управляющую компанию «УКиКО» выплатить моральную компенсацию 12-летней девочке, которая в июне прошлого года провалилась в выгребную яму, полную канализационных вод.

Напомним, трагедии удалось избежать благодаря тому, что к школьнице сразу же подоспели мама и соседи, и вытащили её из ямы.

Однако не обошлось без последствий. Девочка получила отравление канализационными газами, а также ссадины на руках и ногах, рассказали в прокуратур Свердловской области.

Прокуратура Верхотурского района, действуя в интересах ребёнка, обратилась в Истринский городской суд Московской области с иском о взыскании с ООО «УКиКО» в пользу несовершеннолетней и ее матери моральной компенсации. Суд частично удовлетворил иск: 200 тысяч рублей – ребёнку, 15 тысяч рублей – матери. Решение было принято заочно и пока не вступило в законную силу.

Отметим, что ранее управляющую компанию «УКиКО» лишили права управления более 500 домов в Челябинской области. Также сообщалось, что она потеряла право управлять домами в Ревде.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
