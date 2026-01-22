В Нижнем Тагиле после столкновения двух иномарок госпитализировали подростка





– рассказали в управлении. «Ребёнок получил телесные повреждения, и после оказания первой помощи был госпитализирован»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В понедельник, 26 января, утром, примерно в 09.00, в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей столкнулись Skoda Octavia и Renault Logan. В результате серьёзно пострадал мальчик, ехавший на заднем сиденье Renault.По предварительным данным, 33-летняя водительница Skoda Octavia пересекала перекрёсток на зелёный, когда 63-летний водитель Renault Logan со встречной полосы повернул налево, не уступив дорогу Skoda. В результате ДТП телесные повреждения получил 12-летний пассажир Renault, сообщили в областном УГИБДД.Подчеркивается, что мальчик был пристёгнут, что позволило ему избежать более серьёзных травм.На водителя Renault Logan составили два протокола: за нарушение правил проезда перекрёстка (часть 2 статьи 12.13 КоАП РФ) и за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью (часть 2 статьи 12.24 КоАП РФ). Мероприятие для возрастной категории 18+