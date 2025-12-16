Погубивший молодую пассажирку водитель осужден в Алапаевске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Алапаевский городской суд вынес обвинительный приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в тяжком преступлении, повлекшем смерть человека.Устроенная осуждённым дорожная авария произошел в ночь на 10 октября 2025 года на улице Ленина в Алапаевске. Он управлял автомобилем «Toyota Chaser» в состоянии алкогольного опьянения. Одурманенное алкоголем сознание было помножено на техническое состояние его машины, не соответствовавшее требованиям безопасности — на автомобиле были установлены шины с разным рисунком протектора и серьезными повреждениями. Результатом этого «уравнения» стал занос транспортного средства на скорости 60 километров в час. Иномарку вынесло на полосу встречного движения, после чего она врезалась в бордюр и опору освещения.На момент ДТП в машине находились трое пассажиров. Ни один из них не был пристёгнут ремнями безопасности. Одна из пассажирок получила серьёзные травма и в тот же день скончалась на больничной койке. Второй девушке-пассажирке был причинён тяжкий вред здоровью, а их спутник получил травмы средней тяжести.Суд установил, что подсудимый являлся злостным нарушителем ПДД. После получения прав он привлекался к административной ответственности около 80 раз. В ходе процесса он признал свою вину частично, но наказание получил по полной. Любителя пьяной езды отправили в колонию общего режима на шесть лет (гособвинитель требовал на год больше). Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с вождением, на срок два с половиной года.Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.