В Свердловской области за неделю на 25% выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское управление Роспотребнадзора сообщает о 48 тысячах случаях заболеваемости ОРВИ и гриппом, выявленных за прошлую неделю. Из них 23,3 тысячи зарегистрированы в Екатеринбурге.
В управлении утверждают, что ситуация «расценивается как стандартная и характерная для циркуляции данных видов возбудителей». Сообщается, что для сдерживания заболеваемости вводятся входные «фильтры» в школах, больницах и социальных учреждениях, а также другие противоэпидемические меры.
На прошлой неделе в регионе было зарегистрировано 38,4 тысячи случаев ОРВИ и гриппа, в том числе 19 тысяч – в уральской столице.
«Это выше уровня прошлой недели на 25,3% и средних многолетних показателей на 13,8%»,
– говорится в сообщении ведомости.
