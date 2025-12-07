Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге волонтёры спасли голубя, который целых шесть дней провёл в глубокой шахте
…И другие добрые новости этой недели от кошки Майи, которая живёт в нашей редакции
Фото: Вечерние ведомости
«Миру мур, котики. Готовьте плед, печеньки и настраивайтесь на добрые новости. Собрала для вас самое замурчательное.
Как кошка, имеющая непосредственное отношение к великому и могучему, считаю одной из знаковых новостей минувшей недели пополнение словаря русского языка. В словаре официально зафиксировали слово “зажировка”, которое используют сотрудники зоопарка в Москве.
Всё благодаря моему собрату манулу, хищнику из семейства кошачьих. Термин “зажировка”, по словам сотрудников, означает осенний набор веса у манула Тимофея. О нем самом и о его, так сказать, гастрономических приключениях очень любят писать коллеги: “Манул Тимофей уже начал зажировку к зиме, а вы? Тимофей завершил зажировку и набрал миллион килограммов; Манул из столичного зоопарка не смог залезть на дерево после зажировки”. Примерно такие заголовки можно увидеть то тут, то там. Вот, на днях СМИ написали, что “Манул Тимофей окончательно зажирел”. Теперь он весит 6,5 кг и готов к зиме. На новое словечко обратили внимание лингвисты и решили, что его надо закрепить в словаре. “Эксперты справочно-информационного портала «Грамота.ру» включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение: «зажировка» описывает важный биологический процесс – создание у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при длительном дефиците пищи. Изначально слово использовалось зоологами и киперами Московского зоопарка в рабочих беседах и рассказах для посетителей о Тимофее. Из постов и пресс-релизов зоопарка слово постепенно перекочевало в лексику журналистов и блогеров, а оттуда – в активный словарь горожан”, — пишут в канале зоопарка, ссылаясь на лингвистов. Теперь, после питательной зажировки, манула постепенно переведут на зимнюю диету, и к весне у него начнётся, надо полагать, разжировка. В общем, всё как у людей.
Кс-кстати, о зоопарках. На днях в ХМАО защитили права льва, которого содержали в местном зоопарке в тесных условиях. Как сообщили в Россельхознадзоре, специалисты провели проверку и установили, что “размеры помещения для льва и уличного вольера не учитывают видовую особенность этих крупных кошек”. Также в ведомстве добавили, что “в вольере со львом не предусмотрено второе укрытие” (я вот считаю, что и двух мало!). Так что владельцев зоопарка наказали и обязали все исправить.
К другим новостям. На Урале после первых сильных морозов появились и первые пострадавшие животного мира. Белочка с обмороженными лапками попала в центр реабилитации диких животных “Особый питомец”. “Предполагаем, что малышка умудрилась где-то застрять. Освободиться смогла самостоятельно, но уже вот с такими тяжелыми последствиями…”, — пишут волонтёры центра. К счастью, белке помогли заботливые сотрудники, она идёт на поправку и уже начала самостоятельно кушать. Тем временем волонтёры просят помощи у подписчиков, чтобы построить домик для пострадавшего детёныша косули Семёна. Некоторое время назад он поступил в центр с травмами трёх лап (вероятно, малыш попал под уборочную технику). Сёму выходили, поставили на ножки, а к зиме соорудили ему отдельный навес. Но, к сожалению, домик пришлось передать другим подопечным, которым требовалась срочная помощь — в этом сезоне было особенно много пострадавших лебедей. “Нас «придавило» огромным количеством лебедят. К такому количеству мы оказались не готовы. Ведь каждую группу лебедят было необходимо карантинить отдельно от остальных. В общем, наш Семен, как истинный джентльмен, уступил свой уютный домик лебедятам. И вот сам сейчас остался практически бездомным”, — пишут волонтёры и просят подписчиков помочь с материалами.
Кс-кстати, о домиках. На этой неделе в СМИ рассказали удивительную историю о жительнице Подмосковья, которая поселила в своём доме… корову. И, судя по всему, живут они душа в душу. Как пишут коллеги, корова по имени Варя “случайно зашла” в гости к молодой хозяйке в квартиру полгода назад. Надо полагать, что живут они на первом этаже. Корова стала периодически заходить за вкусняшками и возвращаться в коровник, а когда там устроили ремонт, хозяйка на время оставила ее в квартире. Теперь хозяйка ведёт блог, где рассказывает о совместной жизни. Варя, по ее словам, очень спокойная, добрая, аккуратная, чистоплотная и даже “помогает готовить” (что-то вкусное и вегетарианское). Коллеги уточняют, что на ночь Варя всё-таки уходит спать в сарай. По-моему, это очень милая история, если такое соседство никому не мешает. А если Варя ещё и молоком угощает, то просто цены такой соседке нет, скажу вам я.
Совершенно душепищательную историю рассказали на днях волонтёры сообщества ЗооСпас из Екотеринбурга. Им удалось спасти голубя, который угодил в глубокую вентиляционную шахту и провел там целых шесть (!) дней. Причем, когда надежды на спасение уже не было, волонтёр вернулся к птице с новым оборудованием и операция прошла успешно. Все происходило в девятиэтажном доме. Там, по словам волонтёров, птицы регулярно попадают в злополучную шахту. Несколько часов спасатели провели на чердаке — вниз опускали камеру, фонарь, сачок, веревки, петли… Испробовали все способы спасения, но безуспешно. Голубя в сачке удавалось поднять на некоторую высоту, но затем он срывался ещё глубже. И в какой-то момент вдруг оборвалась единственная камера… “ Мы остались без эндоскопа — всё равно, что без глаз… Работа закончилась. Стало понятно, что этой птице суждено погибнуть. Впервые мы уходили, оставляя животное на неминуемую гибель и зная, что спасти его нельзя. Голубь был в шахте уже полных три дня”, — после многочасовой работы писал спасатель. Но вскоре произошло невероятное. Зооспасатели всё-таки решили сделать ещё одну попытку, почти не надеясь на благополучный результат. Они отыскали старый самодельный эндоскоп и вновь отправились на место. “Поздно вечером в пятницу после работы я снова приехал на знакомый чердак. Мне было понятно, что речи о спасении голубя идти не может — прошло много дней, и даже если вообразить, что он жив, то никаких новых методов его спасения у меня нет. Но я был обязан попытаться…”, — пишет спасатель. И тут камера показывает, как на самом дне шахты сидит испуганный голубь. “Живой! Это было ошеломительно. Он сидит в этой ловушке уже около 6 дней”, — пишет волонтёр. Ещё несколько часов ушло на очередные попытки поднять птицу — на это раз с помощью петли, что, учитывая телосложение голубя, очень непросто. “…И вот на поверхности возникает голубь. Тут же перехватываю его рукой и не могу поверить, что дело сделано… Шахту перед уходом накрываю ящиками. Мы вернулись с голубем домой около 5 ч. утра наступившей субботы”, — рассказывает спасатель. Голубя передали на выхаживание специалистам. Кс-кстати, он не показался спасателям “особо истощенным” (зажировка?). Они уверены, что с птицей всё будет хорошо. “Этот случай существенно расширил наши представления о возможностях птиц и шансах на их спасение из вентиляций”, — добавил спасатель. А я с новой силой поверила в настоящих людей.
Новости звериного правосудия. В Ангарске бывшие супруги через суд пытались поделить кошку породы мейн-кун. Суд вынес судьбоносное решение… не выяснив мнение кошки. Подробности неоднозначной истории на днях рассказали в пресс-службе суда. 13 лет назад женщине подарили породистого котёнка стоимостью 55 тысяч рублей. Потом она развелась со своим мужем, и кошка по какой-то причине осталась с ним. Ещё три года спустя женщина решила эту кошку забрать. Опять же, непонятно, по какой причине и почему только через три года. Бывший муж отказался отдавать кошку. И экс-жена пошла в суд с просьбой “истребовать имущество из чужого незаконного владения”. “Мужчина в судебном заседании пояснил, что кошка живет в его квартире уже три года и за этот период никто на неё не претендовал. После развода жена переехала в другой микрорайон, кошка же привыкла к своему месту и к хозяину, они прекрасно ладят, кроме того, он тратил на содержание и питание животного свои собственные средства. Женщина оперировала тем, что в ее квартире хорошие условия для содержания животного, и, поскольку, кошку когда-то ей подарили, значит, лохматый предмет спора принадлежит ей”, — рассказывают в суде. И что же установил суд? Что в деле “отсутствуют доказательства, подтверждающие приобретение кошки в качестве совместного имущества супругов”. Мужчина такие доказательства не представил, поэтому “суд признал кошку подарком, сделанным истцу”. Следовательно, кошка принадлежит женщине. “Суд принял решение о передаче кошки бывшему владельцу и взыскании судебных расходов с ответчика”, — добавили в пресс-службе. Не знаю, как у вас, котики, а у меня эта история вызывает вопросы. Думаю, здесь нужна помощь не только зооюристов и адвокотов, но и котопсихологов и семейных кототерапевтов.
Напоследок — новый тренд. В Великобритании рождественские траты на питомцев оказались выше, чем на членов семьи, пишет “Ветеринария и жизнь”. В целом 54% опрошенных хозяев собираются покупать подарки на Рождество для своих домашних животных. Это могут быть вкусняшки, одежда и т.п. Любопытно, что каждый четвертый хозяин утверждает, что скорее купит праздничный наряд для своего четвероногого друга, чем для себя.
Что ж, котики, какая жизнь — такие и тренды. Только это… с нарядами для питомцев не переусердствуйте, пожалуйста. Мы уж лучше как-нибудь так, под пледом, рядышком с вами. А не вот это вот всё…
Берегите друг друга. Ваша Майя, чау-мяу.
