Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства. Мониторинг касался содержания полосы отвода железной дороги.
В ходе проверки серьёзные нарушения были выявлены в районе станции Богданович Свердловской железной дороги. Там обнаружились металлические гаражи, самовольно возведённые местными жителями в полосе отвода. Расположены они таким образом, что создают угрозу безопасности движения поездов.
В целях устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд. Исковые требования были заявлены к ОАО «Российские железные дороги». Также ответчиками стали фактические пользователи этих гаражей. Прокуратура требовала полного демонтажа незаконных построек.
Богдановичский городской суд Свердловской области рассмотрел дело и требования транспортного прокурора полностью удовлетворил. Вердикт: гаражи должны быть снесены, а земельный участок в полосе отвода освобождён от посторонних объектов.
Исполнение вынесенного судебного решения находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.
