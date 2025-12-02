Возрастное ограничение 18+

Транспортная прокуратура добилась сноса гаражей в Богдановиче

21.13 Понедельник, 8 декабря 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства. Мониторинг касался содержания полосы отвода железной дороги.

В ходе проверки серьёзные нарушения были выявлены в районе станции Богданович Свердловской железной дороги. Там обнаружились металлические гаражи, самовольно возведённые местными жителями в полосе отвода. Расположены они таким образом, что создают угрозу безопасности движения поездов.

В целях устранения нарушений транспортный прокурор обратился в суд. Исковые требования были заявлены к ОАО «Российские железные дороги». Также ответчиками стали фактические пользователи этих гаражей. Прокуратура требовала полного демонтажа незаконных построек.
Богдановичский городской суд Свердловской области рассмотрел дело и требования транспортного прокурора полностью удовлетворил. Вердикт: гаражи должны быть снесены, а земельный участок в полосе отвода освобождён от посторонних объектов.

Исполнение вынесенного судебного решения находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

