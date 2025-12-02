Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле Toyota сбила 17-летнюю девушку на пешеходном переходе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 8 декабря, около 15.30 в Нижнем Тагиле на улице Юности 54-летний водитель Toyota Camry сбил 17-летнюю девушку. В результате ДТП ей потребовалась медицинская помощь.
По предварительным данным, мужчина ехал со стороны улицы Энтузиастов в сторону Восточного шоссе, когда девушка стала переходить дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По её словам, подойдя к переходу, она посмотрела по сторонам, увидела, что автомобиль в ближнем ряду остановился, и начала переходить дорогу – на второй полосе её сбила машина, рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
Установлено, что у водителя Toyota 30 лет стажа. За 2025 год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза. На него составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ (непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения).
«С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи 17-летняя девушка была доставлена в ГБУЗ СО "Детская городская больница №3 Нижнего Тагила" после оказания медицинской помощи, отпущена домой»,
– сообщили в пресс-группе.
