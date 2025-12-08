Возрастное ограничение 18+
171 ДТП зарегистрировали за сутки в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
ГИБДД сообщает, что 8 декабря в Свердловской области зарегистрировали 171 аварию, в результате которых пострадали девять человек.
Напомним, авария на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск», которая произошла вчера утром, оказалась смертельной.
Основной причиной аварии госавтоинспекторы называют выбор скорости, несоответствующей погодным и дорожным условиям.
Подчеркивается, что даже небольшое ускорение на заснеженных участках дороги или с наледью может привести к потере сцепления и заносу, а обгон или резкие перестроения в метели из-за плохой видимости могут привести к столкновению.
«Наибольшее количество ДТП зафиксировано в Екатеринбурге – 97 случаев, а также в Первоуральске, Красноуфимске, Нижних Сергах, Заречном, Нижнем Тагиле и Асбесте»,
– говорится в сообщении областного УГИБДД.
