Двух щенков овчарки из Хабаровска привезли для службы в свердловском ГУФСИН
Фото: ГУФСИН по Свердловской области
На прошлой неделе в питомник служебного собаководства колонии-поселения №66 под Екатеринбургом привезли двух щенков немецкой овчарки из племенного питомника исправительной колонии №11 УФСИН по Хабаровскому краю.
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, это необходимо для улучшения рабочих качеств собак.
Прибывшие в колонию-поселение щенки, как и другие собаки, перейдут в кинологические подразделения для охраны учреждений и других задач.
«Получение щенков из других регионов позволяет обогащать племенной фонд и готовить более разносторонних и адаптированных служебных собак для нужд уголовно-исполнительной системы. Такая практика, помогает поддерживать высокий профессиональный уровень кинологических подразделений ГУФСИН Свердловской области»,
– пояснили в ведомстве.
