Двух щенков овчарки из Хабаровска привезли для службы в свердловском ГУФСИН





– пояснили в ведомстве. «Получение щенков из других регионов позволяет обогащать племенной фонд и готовить более разносторонних и адаптированных служебных собак для нужд уголовно-исполнительной системы. Такая практика, помогает поддерживать высокий профессиональный уровень кинологических подразделений ГУФСИН Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На прошлой неделе в питомник служебного собаководства колонии-поселения №66 под Екатеринбургом привезли двух щенков немецкой овчарки из племенного питомника исправительной колонии №11 УФСИН по Хабаровскому краю.Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, это необходимо для улучшения рабочих качеств собак.Прибывшие в колонию-поселение щенки, как и другие собаки, перейдут в кинологические подразделения для охраны учреждений и других задач.