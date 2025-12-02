Возрастное ограничение 18+
В получении выплат на несуществующего ребёнка обвинили жительницу Нижнего Тагила
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которой вменяют мошенничество при получении выплат. По версии следствия, она предоставила в социальный фонд поддельные документы о рождении ребёнка и получала деньги.
Согласно материалам дела, сделать фейковое свидетельство о рождении ей помогла женщина, с которой она познакомилась в марте 2021 года. Поддельные документы она подала в управление социальной политики и местное отделение СФР, и до апреля 2025 года получила выплаты, включая ежемесячное пособие на ребёнка и социальное пособие для малоимущих. Ущерб за четыре года составил 975 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Установить личность женщины, подделавшей документы, пока не удалось, поэтому материалы в отношении неё выделили в отдельное производство.
Согласно материалам дела, сделать фейковое свидетельство о рождении ей помогла женщина, с которой она познакомилась в марте 2021 года. Поддельные документы она подала в управление социальной политики и местное отделение СФР, и до апреля 2025 года получила выплаты, включая ежемесячное пособие на ребёнка и социальное пособие для малоимущих. Ущерб за четыре года составил 975 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Нижнего Тагила.
Установить личность женщины, подделавшей документы, пока не удалось, поэтому материалы в отношении неё выделили в отдельное производство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Выпросившую у любовника 23,4 млн рублей на выдуманного ребёнка екатеринбурженку осудили за мошенничество
02 декабря 2025
02 декабря 2025
Глава Нижнего Тагила проведёт прямой эфир 10 декабря
08 декабря 2025
08 декабря 2025