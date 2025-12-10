На автодороге «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» в ДТП пострадал человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, примерно в 16.00, на 344-м километре автодороги «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» произошла авария. В результате инцидента пострадал один человек.По предварительной версии, аварию спровоцировал 61-летний водитель автомобиля «Toyota Auris». Мужчина двигался по направлению к Серову и при выполнении обгона не справился с управлением. В результате его автомобиль столкнулся с попутно движущимся «Chery Tiggo», после чего съехал в кювет.За рулём «Chery Tiggo» находилась 30-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение Серова для оказания помощи.Сотрудники ГИБДД, работавшие на месте, установили важные детали. Оба водителя в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, а освидетельствование показало, что никто из участников аварии не находился в состоянии опьянения. Проверка также выявила данные о стаже и истории нарушений водителей. Стаж вождения мужчины за рулём Toyota составляет 43 года. Ранее он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Женщина, управлявшая Chery, имеет десятилетний стаж вождения. Она привлекалась к ответственности за нарушения правил дважды.