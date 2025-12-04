Возрастное ограничение 18+

Экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов получил условный срок

11.05 Суббота, 13 декабря 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшему министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николаю Смирнову. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, уголовное дело рассмотрел Верх-Исетский районный суд, признав экс-чиновника виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что в период с января 2023 года по март 2024 года Николай Смирнов, его первый заместитель и заместитель министра получили через посредника более 4,4 млн рублей. По данным прокуратуры Свердловской области, самому Смирнову из этой суммы досталось свыше 980 тысяч рублей. Деньги передавались за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования объектов водоснабжения и водоотведения.

В ходе процесса было отмечено, что бывший министр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, полностью выполнил его условия и признал вину в полном объеме.

В результате Николаю Смирнову назначили пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет, а также штраф в размере свыше 4,4 млн рублей. Кроме того, ему запретили в течение пяти лет занимать должности, связанные с осуществлением властных, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Арестованное имущество, соответствующее сумме взятки, суд постановил обратить в доход государства.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что уголовные дела в отношении бывшего первого заместителя министра Игоря Чикризова и заместителя министра Андрея Кислицына продолжают рассматриваться в суде. Уголовное преследование главного инженера проектной компании и посредника прекращено в связи с их содействием раскрытию и расследованию преступления.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
