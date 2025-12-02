Возрастное ограничение 18+
С начала года в Свердловской области оформили более 1,4 миллиона электронных больничных
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С начала 2025 года в Свердловской области оформили 1 432 200 электронных больничных. По ним, как сообщили Вечерним ведомостям в региональном отделении Социального фонда России, было направлено более 22 миллиардов рублей.
Как пояснили в областном СФР, после оформления больничного данные автоматически поступали сначала к ним, а потом к работодателю, который после закрытия больничного передавал в фонд необходимую информацию для назначения выплаты. Она, в свою очередь, рассчитывалась на основе среднего заработка за два предыдущих года и страхового стажа работника.
Подчёркивается, что выплаты проводятся в течение десяти рабочих дней после закрытия больничного при условии своевременного предоставления работодателем необходимых данных.
«При стаже свыше 8 лет пособие составляет 100% среднего заработка, от 5 до 8 лет – 80%, менее 5 лет – 60%. Для больничных по уходу за ребёнком до 7 лет включительно выплата составляет 100% независимо от стажа. Если заработок ниже минимального размера оплаты труда (22 440 рублей) или страховой стаж менее шести месяцев, средний дневной заработок считается исходя из МРОТ»,
– рассказали в социальном фонде.
