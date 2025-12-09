С начала декабря мошенники похитили у жителей Екатеринбурга почти 27 млн рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге с начала декабря 2025 года зарегистрированы заявления о мошенничестве на сумму почти 27 миллионов рублей. Такие данные привели в УМВД России по Екатеринбургу.Один из недавних случаев произошел в центре города. В отдел полиции № 9 обратились сотрудники банка, заметившие, что пенсионерка пытается снять со счета более 10 миллионов рублей. Женщина не смогла пояснить цель операции и во время общения с менеджерами постоянно разговаривала по телефону. Как сообщили в УМВД, банковские работники заподозрили, что клиентка находится под влиянием мошенников.Прибывшие полицейские попытались объяснить пенсионерке, что неизвестные по телефону убеждают ее передать деньги злоумышленникам. Однако женщина отказалась прислушаться к их доводам и начала вести себя агрессивно. Она выбежала на улицу, а когда сотрудники полиции попытались вернуть ее обратно, стала отмахиваться тростью и отказывалась верить правоохранителям. При этом мошенники продолжали находиться с ней на связи и настаивали, чтобы она немедленно уходила из банка.На фоне роста числа подобных преступлений полиция усилила профилактическую работу. 11 и 12 декабря сотрудники полиции провели рейды в Кировском и Верх-Исетском районах.Правоохранители также напоминают, что в преддверии новогодних праздников мошенники традиционно активизируются. Жителям города рекомендуют не доверять звонкам от незнакомых лиц, не переводить деньги на неизвестные счета и при малейших сомнениях обращаться за консультацией к родственникам или в полицию.