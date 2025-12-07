Возрастное ограничение 18+
Из-за понижения температуры на севере Свердловской области МЧС объявило предупреждение
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Минувшей ночью на крайнем севере Свердловской области резко понизилась температура, в связи с чем региональное управление МЧС объявило и разослало в СМС предупреждение о сильных морозах до -42°C на крайнем севере.
Ранее синоптики прогнозировали понижение температуры только до -35°C.
В такую погоду спасатели призывают оставаться дома, а перед выходом съедать или выпивать что-нибудь горячее, чтобы «организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою». Также уральцам рекомендуют смазывать руки и лицо жирным кремом, но не увлажняющим – он не должен содержать в своём составе много воды.
«Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего специальная термоодежда. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков»,
– советуют в МЧС.
